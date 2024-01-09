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Lübnan Başbakanı, güneyde istikrar için müzakerelere hazır - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı, güneyde istikrar için müzakerelere hazır

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin güneyinde uzun vadeli bir istikrar sağlanması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyledi. Mikati, uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurma çağrısını yineleyerek, Lübnan'ın uluslararası kararlara ve ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ise Lübnan'ın güneyinde ordunun desteklenmesi ve UNIFIL ile yakın işbirliğini sürdürmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı, güneyde istikrar için müzakerelere hazır
09.01.2024 - 19:47,
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin güneyinde uzun vadeli bir istikrar sağlanması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mikati ile Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, BM Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro ile Siyasi Danışmanı Herve Lecoq da hazır bulundu.

Mikati, uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurma çağrısını yineleyerek, "Lübnan, Güney Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırlarında uzun vadeli bir istikrar sürecinin sağlanması için müzakerelere başlamaya ve uluslararası kararlara, ateşkes anlaşmasına ve 1701 Kararına uymaya hazırdır." dedi.

BM Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ise tüm tarafları sükunete davet ederek, Lübnan'ın güneyinde ordunun desteklenmesi ve UNIFIL ile yakın işbirliğini sürdürmesi çağrısında bulundu.

BM Yetkilisi, Lübnan Meclis Başkanı'yla da görüştü

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi.

Bölgede ve Lübnan'da devam eden gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını ifade eden Lacroix, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile birlikte gerilimin azaltılması ile kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çabalarının devam edeceğini vurguladı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise İsrail'in Lübnan'da sivilleri, hatta ambulansları ve basın mensuplarını hedef alarak sadece 1701 numaralı BM kararını değil, tüm angajman kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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