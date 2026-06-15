Lübnan Başbakanı'ndan ABD-İran Mutabakatı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Başbakanı'ndan ABD-İran Mutabakatı Açıklaması

15.06.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, ABD ve İran mutabakatının İsrail saldırılarını durdurmasını umuyor.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sona ermesine ve yaşanan yıkım ile acıların durmasına katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Selam, hükümetin savaşın başladığı andan itibaren Lübnanlılara yönelik zararları azaltmak ve çatışmanın durdurulması için çaba gösterdiğini ifade etti.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın, İsrail'in saldırı, yıkım ve yerinden etmelerine son vermesini temenni eden Selam, bu süreçte katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

Başbakan Selam, Washington'da yürütülen müzakereler kapsamında İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması için çabaların artırılacağını vurguladı.

Hükümetin son aylarda yerinden edilme krizine yanıt vermek için yoğun çalıştığını belirten Selam, Lübnanlıların şehir ve köylerine güvenli ve onurlu şekilde dönmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Nevvaf Selam ayrıca yeniden imar sürecinin hızlandırılması için dost ve kardeş ülkelerle işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan ABD-İran Mutabakatı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:05:09. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı'ndan ABD-İran Mutabakatı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.