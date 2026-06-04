Lübnan Başbakanı'ndan Ateşkes Uyarısı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı'ndan Ateşkes Uyarısı

04.06.2026 18:08
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Selam, gecikmelerin bedelini Lübnan'ın güneyinin ödediğini belirtti ve çıkarları korumanın önemini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki her gecikmenin bedelini ülkenin güneyi ve bölge halkının ödediğini belirterek, "Lübnan'ın çıkarlarını ön planda tutmayı reddedenler, bunun doğuracağı sonuçların sorumluluğunu tek başına üstlenir." dedi.

Selam, hükümet toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail ile yürütülen doğrudan müzakere ve ateşkes sürecini değerlendirdi.

Müzakerenin tek seçenek olmadığını ancak en iyi seçenek olduğunu vurgulayan Selam, Lübnan heyetinin müzakerelerde İsrail'in katı tutumuyla karşılaştığını ancak taleplerinin başından beri değişmediğini söyledi.

Selam, müzakerelerde İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesini, yerinden edilenlerin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmesini talep ettiğini kaydetti.

Litani Nehri'nin güneyinin silahlı kişilerden ve silahlardan arındırılması konusunun dışarıdan dayatılmış bir şart olmadığını belirten Selam, bunun Lübnan'ın 2006 yılında kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı kapsamında üstlendiği bir yükümlülük olduğunu ifade etti.

Lübnan topraklarının tamamında silahın yalnızca devletin elinde bulunması gerektiğini vurgulayan Selam, bunun hem Taif Anlaşması'nda hem hükümet programında yer aldığını hatırlattı.

İsrail ile varılan şartlı ateşkes konusunda ise Selam, anlaşma gereği Lübnan ordusunun güneyde belirlenecek pilot bölgelerde konuşlandırılacağını ancak bunun İsrail'in tamamen çekilmesi hedefinden vazgeçmek anlamına gelmediğini aksine bu hedefe ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki her gecikmenin bedelini ülkenin güneyi ve bölge halkının ödediğini söyleyen Selam, "Lübnan'ın çıkarlarını ön planda tutmayı reddedenler, bunun doğuracağı sonuçların sorumluluğunu tek başına üstlenir." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan Ateşkes Uyarısı - Son Dakika

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