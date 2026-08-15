Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e sivillere saldırı tepkisi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun bu sabah ülkenin güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısıyla "askeri hedefleri" değil çocuk ve kadınları vurduğunu belirtti.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Selam, İsrail'in sabah saatlerinden beri güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ensar beldesi ve Deyr ez-Zahrani bölgesine hava saldırılarını artırarak sivillerin yaşadığı evleri bombaladığına dikkati çekti.

İsrail ordusunun söz konusu saldırılarla Lübnan'ın güneyinde istikrarı sağlama yönünde sarf edilen çabaları baltaladığına vurgu yapan Selam, şunları kaydetti:

"İsrail'in Ensar beldesine yönelik hava saldırısında şehit düşenler, askeri altyapı değillerdi. İsrail'in hava saldırısında ölen çocuk ve kadınlar da askeri hedefler değildi."

Lübnan topraklarında tespit edilecek herhangi bir askeri altyapıyla ilgili atılacak adımların Lübnan devletinin sorumluluğunda olacağını belirten Selam, "Lübnan topraklarında olabilecek bir askeri altyapı, İsrail'e topraklarımızdaki sivillerin hayatını tehlikeye atacak şekilde saldırı düzenleme hakkı vermez." ifadelerini kullandı.

İsrail'e ülkesine yönelik saldırılara derhal son verme çağrısında bulunan Başbakan Selam, "Halkımızın güvenliği ve kendi topraklarında yaşama hakları ne pazarlık ne de müzakerelerin konusu olacak." dedi.

İsrail ordusunun bu sabah, Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.