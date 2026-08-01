Lübnan Başbakanı: Ordu Ülkenin Tümünde Konuşlanmalı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı: Ordu Ülkenin Tümünde Konuşlanmalı

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Başbakan Selam, Lübnan'ın egemenliği ve istikrarı için ordunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve istikrarın sağlanması için ordunun ülkenin tamamına konuşlanması ve devlet otoritesinin tüm topraklarda tesis edilmesi gerektiğini belirterek, hükümetinin ordunun kapasitesini güçlendirme kararlılığında olduğunu bildirdi.

Selam, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Lübnan ordusuyla gurur duyduklarını belirten Selam, "Egemenliğimizi yeniden tesis etmemiz, ülkemizde istikrarı sağlamamız ve çocuklarımızın güvenliğini temin etmemiz, silahlı kuvvetlerimizin ülkemizin tamamına konuşlanmasına ve devlet otoritesini güneydeki Nakura'dan kuzeydeki Arida'ya kadar tüm topraklarımızda tesis etmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Selam, hükümetinin Lübnan'ı savunmak ve halkını korumak amacıyla ordunun personel sayısını artırmak, donatımını güçlendirmek ve personelin koşullarını iyileştirmek suretiyle ordunun kapasitesini geliştirme kararlılığında olduğunu vurguladı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ateşkese rağmen çeşitli bölgelerde saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı: Ordu Ülkenin Tümünde Konuşlanmalı - Son Dakika

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