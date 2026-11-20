Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyindeki İsrail işgalinin son bulması için hükümet olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Selam, Lübnan'ın Fransız mandasından kurtuluşunun 83'üncü yıl dönümü (Lübnan Bağımsızlık Günü) münasebetiyle ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Selam, "Bağımsızlığımızı ancak topraklarımızın tamamını geri aldığımızda kazanırız. Bu da İsrail işgalinin son bulması ve halkımızın yerlerinden edildikleri köy ve şehirlere güvenli ve insan onuruna yakışır bir şekilde geri dönmesi için elimizden geleni yapacağımız anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Bağımsızlığın, Lübnan'ın egemenliğini ve karar alma özgürlüğünü her türlü dış bağımlılık ve vesayetten uzak tutmak anlamına geldiğini belirten Selam, savaş ve barış kararını verecek tek makamın sadece "devlet" olduğunu, devletin kendi öz güçleriyle topraklarının tamamında otoritesini tesis etmesi ve devlet dışında hiçbir silahın kalmaması gerektiğini ifade etti.

Lübnanlılara seslenen Selam, reform sürecini sürdüreceklerini, tek ordu ve tek bayrak altında tek bir devlette tam bağımsızlık ve egemenlik için kararlılık ve azimle çalışacaklarını vurguladı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.