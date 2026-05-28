Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Sert Tepki

28.05.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, İsrail'in saldırılarını kınayarak, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye bölgelerine yönelik saldırılarının hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğini belirterek, bu saldırıların "uluslararası hukuk ve teamüllerin kınadığı toplu cezaya" dönüştüğünü belirtti.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sur ve Nebatiye bölgelerinin maruz kaldığı sürekli saldırılar ile tarihi yapıların tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bölgede yaşayan sivillerin sürekli tehdit altında bulunduğunu aktaran Selam, halkın evlerini ve geçim kaynaklarını terk etmeye zorlanmasının uluslararası hukuk ve normlara aykırı olduğunu vurguladı.

Selam, yaşananların ateşkesin derhal sağlanması, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi yönündeki çağrılarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Yerlerinden edilen vatandaşların güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Selam, bu hedef doğrultusunda Arap ve uluslararası destek toplamaya devam edeceklerini kaydetti.

Lübnan Başbakanı Selam, "Bu bizim ulusal görevimiz ve hiçbir koşul altında taviz vermeyeceğimiz meşru hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:41
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
20:35
116 yıllık efsane geri dönüyor
116 yıllık efsane geri dönüyor
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 21:09:51. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.