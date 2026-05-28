Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye bölgelerine yönelik saldırılarının hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğini belirterek, bu saldırıların "uluslararası hukuk ve teamüllerin kınadığı toplu cezaya" dönüştüğünü belirtti.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sur ve Nebatiye bölgelerinin maruz kaldığı sürekli saldırılar ile tarihi yapıların tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bölgede yaşayan sivillerin sürekli tehdit altında bulunduğunu aktaran Selam, halkın evlerini ve geçim kaynaklarını terk etmeye zorlanmasının uluslararası hukuk ve normlara aykırı olduğunu vurguladı.

Selam, yaşananların ateşkesin derhal sağlanması, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi yönündeki çağrılarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Yerlerinden edilen vatandaşların güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Selam, bu hedef doğrultusunda Arap ve uluslararası destek toplamaya devam edeceklerini kaydetti.

Lübnan Başbakanı Selam, "Bu bizim ulusal görevimiz ve hiçbir koşul altında taviz vermeyeceğimiz meşru hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.