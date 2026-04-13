Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Ateşkes Umudu Taşıyor
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Ateşkes Umudu Taşıyor

13.04.2026 19:29
Joseph Avn, Washington'daki toplantıda doğrudan müzakereler için ateşkes sağlanmasını umduğunu açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yarın Washington'da yapılması planlanan toplantıda, doğrudan müzakerelerin başlatılması amacıyla ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varılmasını umduklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi kabul etti.

Görüşmede Avn, yarın Washington'da yapılması planlanan toplantıda, doğrudan müzakerelerin başlatılması amacıyla ateşkesin sağlanmasını umduklarını belirtti.

Lübnan ile İsrail arasında doğrudan müzakerelere geçilmesinin hedeflendiğini dile getiren Avn, bu sürecin Lübnanlı bir müzakere heyeti tarafından yürütüleceğini ve nihai amacın düşmanlıkların sona erdirilmesi ile özellikle güneyde olmak üzere ülke genelinde istikrarın sağlanması olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için mevcut bir fırsat bulunduğunu kaydeden Avn, bunun tek taraflı olamayacağını, İsrail'in de Lübnan ve uluslararası çağrılara yanıt vererek saldırılarını durdurması ve müzakere sürecine katılması gerektiğini vurguladı.

Avn, İsrail'in 1982'den bu yana Lübnan'a karşı yürüttüğü savaşların hedeflerine ulaşamadığını belirterek, askeri yöntemlerin çözüm getirmediğini, diplomatik yolların her zaman en etkili çözüm olduğunu dile getirdi.

İtalya'nın doğrudan Lübnan-İsrail müzakerelerine ev sahipliği yapma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Avn, müzakerelerin yalnızca Lübnan devleti tarafından yürütüleceğini ve bunun egemenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, Rafik Hariri Havalimanı başta olmak üzere kara ve deniz sınır kapılarında silah kaçakçılığı ve yasa dışı para akışını önlemek için güvenlik önlemlerinin artırıldığını, ordunun ve diğer güvenlik birimlerinin bu konuda sıkı denetim uyguladığını ifade etti.

Kaynak: AA

