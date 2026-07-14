Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Taziye Ziyareti

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn\'dan Taziye Ziyareti
14.07.2026 15:27
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, eski Emir Hamed bin Halife Al Sani için Katar'da taziye ziyaretinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, vefat eden eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği başkent Doha'da, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, vefat eden Hamed bin Halife Al Sani için Doha'daki Lusail Sarayı'nda düzenlenen taziye kabulünde Katar Emiri Temim tarafından ağırlandı.

Katar Emiri'ne başsağlığı dileklerini ileten Avn, Lübnan halkının merhum emirin ülkeye ve Lübnan halkına çeşitli alanlarda sağladığı desteği hiçbir zaman unutmayacağını vurguladı.

Uzun süredir tedavi gören eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin 12 Temmuz'da 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Şeyh Hamed'in vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretmişti.

Kaynak: AA

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