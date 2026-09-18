Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Selam, İsrail saldırılarını ve BM gündemini görüştü - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Selam, İsrail saldırılarını ve BM gündemini görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Selam, İsrail saldırılarını ve BM gündemini görüştü
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam'ı kabul ederek İsrail'in güneydeki köy ve beldelere yönelik saldırılarını ele aldı. Görüşmede ayrıca Avn'ın Paris temasları, orduya destek konferansı hazırlıkları ve Selam'ın başkanlık edeceği BM Genel Kurulu gündemi değerlendirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik sürdürdüğü saldırıları görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Başbakan Selam'ı kabul etti.

Görüşmede, başta İsrail'in güneydeki köy ve beldelere yönelik devam eden saldırıları olmak üzere ülkedeki genel durum ele alındı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Avn'ın, dün Paris'te Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmeler ve Lübnan ordusu ile İç Güvenlik Güçlerine destek amaçlı uluslararası konferansın hazırlık toplantısının sonuçları değerlendirildi.

Meclisteki görüşmelerin ardından hükümetin yeniden güvenoyu alması dolayısıyla Selam'ı tebrik eden Avn, Başbakan ile 22 Eylül'de New York'ta başlayacak ve Lübnan heyetine Selam'ın başkanlık edeceği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının gündemini değerlendirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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