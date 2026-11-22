BEYRUT, 22 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'e işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından çekilme çağrısında bulunurken, ülkede devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı yapıların da varlığına son verilmesini istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avn, Beyrut'ta Lübnan'ın 83. Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada İsrail'e seslenerek, "Lübnan topraklarının her bir santiminden çekilin, saldırılarınızı durdurun ve esirleri iade edin" dedi.

"İşgal güvenlik, yıkım da barış getirmez" diyen Avn, Lübnan'ın güneyinde yaşayanların evlerine dönmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkede devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı yapıların varlığının sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, bu yapıların yabancı güçlerin çıkarlarına hizmet ettiğini ve yerel toplulukları da büyük yıkıma uğrattığını söyledi.

Lübnan ordusunun tüm vatandaşları koruduğunu ifade eden Avn, devletin anayasa ve yasalar aracılığıyla tüm toplulukların hak ve özgürlüklerini güvence altına alabilecek tek kurum olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca diplomasiye bağlılığının altını çizerek, askeri gücün tek başına kalıcı ve adil bir barış sağlayamayacağını ifade etti.

Avn, "Diplomasi teslimiyet, müzakere haklardan taviz vermek, barış da onurdan vazgeçmek değildir" diye konuştu.