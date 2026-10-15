Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, saldırıların durması için Rubio'dan İsrail'e baskı istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, saldırıların durması için Rubio'dan İsrail'e baskı istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İsrail'in güney Lübnan'daki köylere saldırılarını durdurması için baskı istedi. Avn, ordunun silah ve mühimmata el koyma kararlarını uyguladığını ve sorumlulara hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan, Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, akşam saatlerinde Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki genel durum ile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırılarının sürmesi konuları ele alındı.

Avn, Rubio'dan "söz konusu saldırıları durdurması, çerçeve anlaşmasının hükümlerine uyması, yıkımlara son vermesi, çiftçilerin tarlalarına erişimini sağlaması ve çiftçilere yönelik müdahaleleri durdurması için" İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin silahlı varlığın görünür hale gelmesinin önlenmesi, silah ve mühimmata el konulması ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik kararları eksiksiz uyguladığını belirten Avn, son günlerde alınan önlemlerin de bu çerçevede hayata geçirildiğini ifade etti.

Yargı makamlarının kendilerine iletilen tüm dosyaları takip ettiğini kaydeden Avn, sorumlulara karşı hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceğini ve yasaların hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMarco RubioPolitikaGüncelİsrailLübnanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
İşte İstanbul’daki selde son durum İşte İstanbul'daki selde son durum
21:14
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
21:07
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
21:04
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
20:55
Beşiktaş’ın ilk 11’inde 3 büyük sürpriz
Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 21:33:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, saldırıların durması için Rubio'dan İsrail'e baskı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei