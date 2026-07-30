Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak üstlendiği rolü takdir ediyoruz" - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak üstlendiği rolü takdir ediyoruz"

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye ile Lübnan arasındaki güçlü dostane ilişkilerin stratejik ortaklığa geçişinin yansıması olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye ile Lübnan arasındaki güçlü dostane ilişkilerin stratejik ortaklığa geçişinin yansıması olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından Beyrut'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Lübnan ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin ele alındığın aktaran Avn, "Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak üstlendiği rolü takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çeken, Türkiye ile Lübnan'ın yeniden imar, enerji ve petrol alanlarındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Avn, şunları kaydetti:

"Başbakan Nevvaf Selam'dan birkaç gün sonra Ankara'ya gerçekleştirdiğim ziyaret, iki ülke arasındaki güçlü dostane ilişkilerin stratejik ortaklığa geçişini yansıtıyor.

Türkiye'nin Lübnan'a, özellikle de karşılaştığı krizler sırasında gösterdiği sarsılmaz desteğine, Lübnan ordusuna sağladığı yardımlara ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) varlığına minnettarım."

Türkiye'nin, İsrail saldırılarının durdurulması için öncü rol oynamasını sağlayacak geniş çaplı ilişkilere sahip bir ülke olduğunu kaydeden Avn, ülkesinin artık savaşları kaldıracak gücü kalmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Lübnan'a sağlayabileceği yardımlara dair ise Avn, özellikle Lübnan ordusunun eğitimi ve donanımının yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların beldelerine geri dönüşünü sağlayacak konteyner evlere işaret etti.

Avn, açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Lübnan'a davet ettiği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Lübnan, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak üstlendiği rolü takdir ediyoruz' - Son Dakika

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