Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Anlaşma Değerlendirmesi - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Anlaşma Değerlendirmesi

15.07.2026 13:35
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Joseph Avn, ABD arabuluculuğundaki müzakerelerin çerçeve anlaşmasının olumlu etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakere sürecinde imzalanan çerçeve anlaşmasının "mümkün olanın en iyisi" olduğunu ve etkilerinin görülmeye başlandığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda "Ortodoks Buluşması" heyetini kabul etti.

Görüşmede, İsrail ile 26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmasının "mümkün olanın en iyisi" olduğunu ve etkilerini vermeye başladığını ifade eden Avn, Washington'ın artık Lübnan'ın görüşlerine kulak verdiğini, ülkeye ilişkin dosyanın da ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde bulunduğunu dile getirdi.

Lübnan'ın hedeflerinin açık olduğunu ifade eden Avn, ülkenin hakları konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Ülkede görüş ayrılıklarının doğal olduğunu ancak bunun çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini aktaran Avn, Lübnanlılar arasındaki diyaloğun kişisel çıkarlar yerine ulusal çıkarlar temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Sürecin kolay olmadığını ve çeşitli zorluklar içerdiğini belirten Avn, buna rağmen akan kanı durduracak sonuçların elde edileceğine dair umutlarının büyük olduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turu, İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Anlaşma Değerlendirmesi - Son Dakika

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