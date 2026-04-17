Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail Açıklamaları

17.04.2026 15:27
Cumhurbaşkanı Avn, ateşkesi müzakerelerin başlangıcı olarak nitelendirip bölgedeki hedefleri belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail varılan ateşkesi müzakerelerin ilerletilmesi için "giriş kapısı" şeklinde nitelendirerek, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, esirlerin geri alınması ve sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı'nda Beyrut milletvekillerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

İsrail ile doğrudan müzakerelerin hassas ve belirleyici bir süreç olduğunu dile getiren Avn, "dünyanın gözünün Lübnan'a" çevrildiğini söyledi.

Devletin önceliğinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi olduğunu aktaran Avn, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, esirlerin geri alınması ve sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin temel hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Ateşkesi, müzakerelerin ilerletilmesi için bir "giriş kapısı" olarak nitelendiren Avn, bu seçeneğin hem ülke içinde hem de uluslararası destek gördüğünü, bu desteğin en somut göstergelerinden birinin ise ABD Başkanı Donald Trump'ın son telefon görüşmesinde Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği destek olduğunu aktardı.

Avn ayrıca, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun güneyde uluslararası sınıra kadar konuşlanacağını ve bölge halkının güvenliğinin sağlanmasında temel rol oynayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

