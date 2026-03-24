Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri

24.03.2026 18:46
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in çekilmemesiyle savaşın önlenebileceğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin kendi topraklarında "başkalarının savaşlarını yürütmesinin mümkün olmadığını" belirterek, "İsrail işgal ettiği topraklardan çekilme çağrılarına ve ateşkes anlaşmasına uysaydı savaş önlenebilirdi." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İngiltere Savunma Bakanlığının Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Danışmanı Edward Ahlgren'i kabul etti.

Avn, ülkesinin İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirterek, Lübnan'ın "başkalarının savaşlarına sahne olmayacağını" vurguladı.

Hükümetin silahın tek elde toplanması ile savaş ve barış kararına ilişkin aldığı kararlardan geri dönüş olmadığını ifade eden Avn, "İsrail işgal ettiği topraklardan çekilme çağrılarına ve ateşkes anlaşmasına uysaydı savaş önlenebilirdi." ifadesini kullandı.

Avn ayrıca, İsrail'in Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef almasının, nehrin güneyindeki köy ve beldeleri ülkenin diğer bölgelerinden izole etmeyi amaçladığını ve bunun ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 966 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

