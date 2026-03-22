Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

22.03.2026 18:56
Joseph Avn, İsrail'in Lübnan altyapısını hedef almasını kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki altyapı ve hayati öneme sahip köprüleri hedef almasını kınayarak, bunun İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, İsrail saldırılarının tehlikeli bir tırmanış olduğunu ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti.

Avn, Lübnan'da altyapıyı, sivil tesisleri ve yerleşim alanlarını sistematik olarak yok eden İsrail saldırılarının "tehlikeli bir eğilimi" yansıttığına dikkati çekti.

İsrail'in sivillere karşı toplu cezalandırma siyaseti yürüttüğünü vurgulayan Avn, hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyecek bu eylemi kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in sivilleri ve temel altyapıyı hedef almayı yasaklayan uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Kasımiye Köprüsü'nün sivillerin kullandığı hayati bir köprü olduğuna işaret eden Avn, İsrail'in bu köprüyü hedef alarak Litani Nehri'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki coğrafi bağlantıyı koparmayı amaçladığını kaydetti.

Avn, köprülerin hedef alınmasına ilişkin, "Bu, insani yardımın ulaştırılmasını engellemekte ve bir tampon bölge oluşturma, işgali sağlamlaştırma ve İsrail'in Lübnan topraklarına yayılmasını kolaylaştırma yönündeki şüpheli bir planın parçasıdır." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Avn, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine sorumluluklarını üstlenme ve İsrail saldırılarını engellemek için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, uluslararası toplumun İsrail'in ihlalleri karşısındaki sessizliğine ilişkin, "Devam eden sessizlik ve eylemsizlik, yalnızca daha fazla ihlali teşvik eder ve uluslararası toplumun güvenilirliğini zayıflatır." uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'nü bombalamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

