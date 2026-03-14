Lübnan'da 14 Sağlık Çalışanı Öldü - Son Dakika
Lübnan'da 14 Sağlık Çalışanı Öldü

14.03.2026 21:31
DSÖ, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da son 24 saatte 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Lübnan'ın güneyinde son 24 saatte 14 sağlık çalışanının öldürülmesi, Orta Doğu'da tırmanan krizde trajik bir gelişmeye işaret ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, dün gece Burç Kalavay bölgesindeki sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 12 doktor, paramedik ve hemşirenin hayatını kaybettiğini doğruladığını belirtti."

Ghebreyesus, bu tür olayların toplum için hayati önem taşıyan Lübnan sağlık sistemine yönelik devam eden saldırıları gözler önüne serdiğine işaret ederek, "DSÖ, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 27 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü ve 35 kişi yaralandı." bilgisini verdi.

Bu trajik can kayıplarını kınayan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının her zaman korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, "Uluslararası insancıl hukuka göre, sağlık personeli ve tesisleri asla saldırıya uğramamalı veya militarize edilmemeli. Lübnan'da ve daha geniş Orta Doğu'da çatışmaların yoğunlaşması, bu tür trajedilerin olasılığını artırıyor. Krizin tırmanmasını önlemek ve bölge genelindeki insanların sağlığını korumak için acil önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

