Lübnan'da 23 Saat Elektrik Kesintisi

Lübnan'da, ana elektrik santralindeki arıza nedeniyle 23 saattir ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Enerji ve Su Bakanlığı'na bağlı Lübnan Elektrik Kurumu'ndan (EDL) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta bölgesinde yer alan Zuk ana elektrik santralinde bulunan yüksek gerilim trafosunda Cumartesi gecesi nem ve yüksek sıcaklık nedeniyle "acil bir arıza" meydana geldiğini belirtildi.

Açıklamada, bu arızanın ülke genelinde elektrik kesintisine yol açtığı kaydedildi.

Lübnan Elektrik Kurumu'nun açıklamasında, bu tür arızaların yaz aylarında, nem oranlarının olağan seviyelerin üzerine çıkması ve sıcaklıkların aşırı yükselmesi sonucu zaman zaman yaşanabildiği aktarıldı.

Lübnan'da ülke çapında yaşanan kesinti yaklaşık 23 saattir sürerken, Lübnanlılar, kesintinin başladığı andan itibaren mahallelerde bulunan küçük özel jeneratörlere yönelmiş durumda.

Uzman teknik ekiplerin arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, ülke genelinde elektrik akışının üretim kapasitesi ölçüsünde kademeli olarak yeniden sağlanması ve şebekenin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi

Neredeyse 1 güne yaklaşan elektrik kesintilerine rağmen ülke genelinde ana elektrik akışı hala sağlanamadı.

Yetkililer, "ana elektrik santralindeki arıza" nedeniyle meydana gelen kesintiyi gidermek ve durumu normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede enerji üretim tesisleri ve şebekelerinin yetersizliği nedeniyle, elektrik akışı normal zamanlarda da her gün belirli sürelerle kesildiği için bu jeneratörler zaten günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş bulunuyor.