Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 katlı bina çöktü: 4 ölü, 17 kayıp - Son Dakika
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 katlı bina çöktü: 4 ölü, 17 kayıp

Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'ta 3 katlı bina çöktü: 4 ölü, 17 kayıp

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Şuveyfat bölgesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi enkaz altında kaldı. Suriyeli mültecilerin çoğunlukta olduğu binada şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 2 kadın sağ çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın eski olması ve şiddetli yağışların zemin kaymasına ve duvar çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

20.02.2024 00:39  Güncelleme: 00:40
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Şuveyfat bölgesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü ve 17 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı bina yıkıldı.

Binada bulunanların çoğunun Suriyeli mülteciler olduğu, enkaz altında şu ana kadar 1'i çocuk 2'si kadın toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kadının sağ çıkarıldığı ifade edildi.

Enkaz altında kalan 17 kişiye ulaşılması için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların, binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 katlı bina çöktü: 4 ölü, 17 kayıp - Son Dakika

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