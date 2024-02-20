Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'ta 3 katlı bina çöktü: 4 ölü, 17 kayıp

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Şuveyfat bölgesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü ve 17 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı bina yıkıldı.

Binada bulunanların çoğunun Suriyeli mülteciler olduğu, enkaz altında şu ana kadar 1'i çocuk 2'si kadın toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kadının sağ çıkarıldığı ifade edildi.

Enkaz altında kalan 17 kişiye ulaşılması için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların, binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu belirtildi.