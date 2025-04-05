Lübnan'da ABD ile Ekonomik ve Güvenlik Görüşmeleri

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'li üst düzey heyetle hükümetin ekonomik reformları ve İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmesini ele aldı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Selam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile Suriye'den Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Natasha Franceschi'nin de aralarında olduğu heyeti başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Görüşmede, hükümetin mali ve ekonomik reformları, özellikle bankalarda gizliliği kaldırma yönünde atılan adımlar, Lübnan hükümetinin Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) anlaşmaya varmasının yolları, ülkenin güneyindeki gelişmeler ve Lübnan ordusunun güneyde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulama yönünde attığı adımlar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve İsrail'in işgalini sürdürdüğü noktalardan çekilmesini görüştü.

Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattında yaşanan gelişmelerin yanı sıra yasa dışı geçişlerin önlenmesi de görüşmede masaya yatırılan konular arasındaydı.

Başbakanlığın açıklamasında, Selam ile ABD heyeti arasında bir saatten uzun süren görüşmenin "olumlu" geçtiği kaydedildi.

ABD'li yetkilinin ziyareti ve karşılıklı talepler

Başkent Beyrut'a dün akşam ulaşan ABD'li yetkili Ortagus, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ardından Başbakan Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile görüştü.

Lübnan medyasında, ülkedeki siyasi partilerin yetkilileriyle görüşmelerine devam eden Ortagus'un, Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebiyle geldiği belirtiliyor.

Haberlerde ayrıca Lübnan makamlarının ise İsrail'in güneyde işgalini sürdürdüğü noktalardan çekilmesi ve elindeki Lübnanlı esirleri serbest bırakmasını istediği ifade ediliyor.