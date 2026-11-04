Lübnan'da ateşkese rağmen motosikleti vuran İsrail İHA'sı 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Lübnan'da ateşkese rağmen motosikleti vuran İsrail İHA'sı 1 kişiyi yaraladı

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Mercayun'a bağlı Kabriha beldesinde bir motosikleti İHA ile vurdu, 1 kişi yaralandı. İsrail topçusu Nebatiye'deki Beraşit'i vurdu, Hadasa'da bazı evler askerlerce ateşe verildi, Kefer Şuba'da çiftçilere ses bombası atıldı.

İsrail ordusunun, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA, Mercayun ilçesine bağlı Kabriha beldesinde bir motosiklete saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail topçuları öğle saatlerinde güneydeki Nebatiye vilayetindeki Beraşit beldesini hedef alırken, Hadasa beldesindeki bazı evler ise İsrail askerlerince ateşe verildi.

İsrail'e ait bir İHA ayrıca ülkenin güneydoğundaki Kefer Şuba beldesinde zeytin hasadı yapan çiftçilerin üzerine ses bombaları attı. Olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA da başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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