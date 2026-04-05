Lübnan'da Buruk Paskalya Sevinci

05.04.2026 23:29
İsrail saldırıları altında, Lübnan'ın Hristiyanları Paskalya'yı buruk bir coşkuyla kutladı.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Yortusu'nu buruk bir sevinçle kutladı.

Lübnan'ın İsrail sınırına yakın Kalaya beldesindeki Hristiyanlar, devam eden saldırılara rağmen Paskalya Yortusu münasebetiyle Aziz Georgios Kilisesi'nde bir araya geldi.

Yağışlı havaya rağmen ayinlerin ardından kilise çevresinde çan sesleri eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Buruk geçen Paskalya kutlamalarına katılan Danyel Nikola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün beldemizde bayramı kutlayabildiğimiz için Allah'a şükrediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu durumdan kurtulmayı ve insanların güvenle beldelerine dönmesini umuyoruz." dedi.

Pulina Matta ise geçmiş yıllara kıyasla tam bir bayram sevinci yaşayamadıklarını belirterek, "Yine de çocuklarımızın önünde bayram sevincini göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pulina Hamad da bombardımana rağmen bayramı kutlamak için geldiğini dile getirdi.

Maron Selame ise "Beldemizde direniyoruz. Bu sürecin, Lübnan'ın krizlerinden yeniden doğuşuna vesile olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Paskalya, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
