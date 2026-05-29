Lübnan'da Çocukların Acı Kaybı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Lübnan'da geçen hafta her 24 saatte ortalama 11 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan ve komşu ülke Lübnan'a yayılan durumun çok vahim olduğunu belirten Pires, "Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, sadece geçen hafta 77 çocuk öldürüldü veya yaralandı. 7 günde 15 çocuk öldü ve 62 çocuk yaralandı. Bu, her 24 saatte ortalama 11 çocuk demek." dedi.

Pires, bu çocukların büyük çoğunluğunun Lübnan'ın güneyindeki hava saldırılarından etkilendiğini söyleyerek, sadece dün 7 çocuğun öldüğünü ve 30 çocuğun yaralandığını vurguladı.

Lübnan'da ateşkesin ilan edildiği 17 Nisan'dan bu yana 55 çocuğun öldüğünü ve 212 çocuğun yaralandığını hatırlatan Pires, şunları kaydetti:

"Tüm tarafların ateşkese tam olarak saygı duymaları ve her zaman uluslararası hukuka uymaları çağrısını yineliyoruz. Uluslararası insani hukuk uyarınca, çocuklar ve sivil altyapı her zaman korunmalı. İnsani yardım kuruluşlarına, özellikle Lübnan'ın güneyindeki etkilenen tüm bölgelere hayat kurtarıcı yardım ulaştırmak için güvenli, zamanında ve engelsiz erişim sağlanmalı."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.