Lübnan'da Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Lübnan'da Eğitim Merkezi Açıldı

Lübnan\'da Eğitim Merkezi Açıldı

TİKA'nın katkılarıyla Kura'da çocuklar ve gençler için modern bir eğitim merkezi açıldı.

31.01.2025 22:17
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Lübnan'ın Kura şehrinde çocuklar ve gençler için eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde yer alan Kura şehrindeki Darb el-Asfur Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Kura milletvekili Edib Abdulmesih ve Kefr Hazir Belediye Başkanı Fevzi el-Maluf katıldı.

Törende konuşan Beyrut Büyükelçisi Lütem, kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, başta TİKA olmak üzere projede emeği geçen herkese çabalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Lütem, çocukların eğitimden uzak kalmasının olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Lütem, TİKA'nın destek verdiği projeyle çocukların eğitim hayatlarına devam etmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Kura milletvekili Abdulmesih ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi derinliğine vurgu yaparak, İsrail saldırıları sebebiyle yaşadığı zorluklar karşısında Lübnan'a verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Modern bir eğitim ve aktivite imkanı sunan merkezde, çocuklar ve gençlerin yanı sıra ebeveynlerin de eğitim alabilmesi hedefleniyor. Merkezde, eğitim için sınıfların yanı sıra ders dışı etkinlikler için sosyal alanlar ve oyun alanları bulunuyor.

Kura kenti, İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilen binlerce Lübnanlıya ev sahipliği yapan güvenli bölgeler arasında bulunuyor.

Resmi verilere göre, yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilen Lübnan'da, İsrail'in saldırıları sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon kişi zorla yerinden edilirken, 40 binden fazla konut yıkıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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