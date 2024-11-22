Lübnan'da Gıda Güvensizliği Artıyor - Son Dakika
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Lübnan'da Gıda Güvensizliği Artıyor

Lübnan\'da Gıda Güvensizliği Artıyor

BM, Lübnan'daki çatışmaların gıda güvenliğini derinleştirdiğini ve 880.000 kişiyi etkilediğini açıkladı.

22.11.2024 14:07
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Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşları, Lübnan'da devam eden çatışmaların tedarik zincirlerini ciddi şekilde bozarak gıda güvensizliğini derinleştirdiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Lübnan'da tahliye emirleri ve hava saldırıları nedeniyle 880.000'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bunların 500.000'den fazlasının Suriye'ye sığındığını duyurdu.

OCHA'dan perşembe günü yapılan açıklamada Lübnan'da kalanların gıda güvenliği durumunun daha da kötüleştiğini kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü de ülke içinde yerinden edilen 880.000'den fazla kişinin arasında hem evlerini hem de işyerlerini terk etmek zorunda kalan 20.000'den fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 500.000'den fazla kişinin Lübnan'ı terk ederek Suriye'ye gittiğini ve bunların yarısından fazlasının çocuk olduğunu açıkladı. UNHCR, bu kişilere yerinden edilmenin yol açtığı travma ve duygusal etkilerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için psikososyal destek sağladığını kaydetti.

OCHA, sivillerin evlerinde kalma ya da göç etme tercihlerine bakılmaksızın korunması gerektiğini hatırlattı.

Ofis, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) de Lübnan'daki gıda güvenliğinin daha da kötüleşeceği konusunda uyarıda bulunduğunu kaydetti.

WFP ve FAO tarafından yapılan açıklamada, "Eylül 2024'ten bu yana devam eden çatışmaların tırmanması, tedarik zincirlerini ciddi şekilde bozdu ve şu anda 1,2 milyondan fazla insanı etkileyen gıda güvensizliğini derinleştirdi. Lübnan nüfusunun yaklaşık dörtte biri zaten yetersiz gıda tüketimiyle karşı karşıyken, gıda fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi durumu daha da kötüleştirecek" ifadeleri yer aldı.

OCHA, WPF'nin zorlu gıda güvenliği durumuna yanıt olarak, bu yılın eylül ayından bu yana Güney ve Baalbek-Hirmil vilayetlerinde 65.000'den fazla kişiye gıda ulaştırmak için 12 konvoy gönderdiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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