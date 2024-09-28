Lübnan'da Hastane Tahliyeleri Başladı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın, İsrail saldırıları sebebiyle, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan hastanelerden hastalarını tahliye etmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent, Cebel Lübnan ve saldırılardan etkilenmeyen bölgelerdeki hastanelerden acil vakalar dışında hasta kabullerini gelecek hafta sonuna dek durdurmalarını istedi.

Ayrıca bakanlık, hastane ve sağlık merkezlerinden dün gece Dahiye'den gelecek hastalarla ilgilenmeye hazır olmalarını istedi.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bulunan Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki semtlerindeki binalara 40'tan fazla saldırı düzenledi.

Hava saldırıları sonucu başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlar çıktı, büyük yıkımlar meydana geldi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600'e ulaştı.

Ülkede devlet okulları başta olmak üzere kamuya ait 644 bina barınma merkezine dönüştürüldü.