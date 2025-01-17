Lübnan'da Hükümet Kurma Çalışmaları İlerliyor

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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, milletvekilleriyle yaptığı istişare görüşmelerinde siyasi blokların ülkenin kalkınması konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Selam, "Ben ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn tek kitabı okuyoruz o da Anayasa. Hükümet kurulana kadar Meclis Başkanı Berri ile irtibatta kalacağım." dedi.

Selam, yeni hükümetin kurulması için milletvekilleriyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Siyasi bloklar arasında ülkeyi hızla kalkındırma ve kurtarmak için çalışmanın gerekliliği konusunda fikir birliği var. Ben de bunun sözünü veriyorum." diye konuştu.

Anlayış ve uzlaşıdan başka bir yolun olmadığına vurgu yapan Selam, yeni hükümetin kurulmasını kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Selam, Cumhurbaşkanı'na sunmak üzere bir vizyonunun bulunduğunu aktardı.

Meclis Başkanı Berri'nin ofisinden yapılan açıklamada ise Selam ile gerçekleştirilen görüşmenin "umut verici" olduğu kaydedildi.