Lübnan'da hükümet planının 18. aşamasında yaklaşık 100 Suriyeli daha ülkesine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da hükümet planının 18. aşamasında yaklaşık 100 Suriyeli daha ülkesine döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin düzenli ve gönüllü dönüşü için hazırlanan hükümet planının 18. aşaması kapsamında yaklaşık 100 Suriyeli daha ülkelerine dönüş yaptı. Beka bölgesine bağlı Şatura'da sabah toplanan Suriyeliler, otobüslerle El-Masna Sınır Kapısı'ndan geçti.

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin düzenli ve gönüllü dönüşü için hazırlanan hükümet planı çerçevesinde yaklaşık 100 Suriyeli daha ülkelerine dönüş yaptı.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, hükümet planının 18. aşaması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan Kızılhaçı ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliğinde gerçekleştirildi.

"Tüm Lübnan'ın Sesi" radyosunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Beka bölgesine bağlı Şatura'da sabah saatlerinde toplanan yaklaşık 100 Suriyeli, otobüslerle El-Masna Sınır Kapısı'na hareket ederek ülkelerine geçti.

Lübnan hükümeti, Haziran 2025'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Suriye'deki iç savaşta, 1,8 milyon civarında Suriyelinin Lübnan'a sığındığı tahmin edilirken, bunların yaklaşık 880 bini BMMYK'ye başvurmuştu.

Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazanmıştı.

Kaynak: AA
Orta DoğuLübnanSuriyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu Libya’da da petrol üretimi kısmen durdu Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu! Libya'da da petrol üretimi kısmen durdu
Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Kadir İnanır’ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor Mirasında gözler 17 Eylül’e çevrildi Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi
Pamukova’da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı Pamukova'da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı
16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı Skandal bununla sınırlı değil 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil
19:33
Altında kritik saatler Gözler 21.00’e çevrildi
Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi
18:41
Dehşete düşüren görüntüler Küçük kızı defalarca tokatladılar
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
18:15
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı
Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 19:45:08. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da hükümet planının 18. aşamasında yaklaşık 100 Suriyeli daha ülkesine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement