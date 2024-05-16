Lübnan'da ikamet eden Suriyeliler ülkelerine geri döndü

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BAALBEK, 16 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın Baalbek kentinde ülkelerine dönmek için hazırlık yapan yerinden edilmiş Suriyeliler, 14 Mayıs 2024.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, daha önce yerlerinden edilen ve Lübnan'da ikamet eden onlarca Suriyeli aile Salı günü Suriye'ye geri döndü.

Habere göre, onlarca aile sırasıyla Şam ve Humus kırsalındaki Zamrani ve Jousiya sınır noktalarından geçiş yaptı. Ayrıca haberde geri dönenlere varışlarında sorunsuz ve kolaylaştırılmış prosedürler uygulandığı da belirtildi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)