Lübnan'da İsrail Askerlerine Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika
Lübnan'da İsrail Askerlerine Saldırı: 10 Yaralı

13.04.2026 18:53
İsrail'in güney Lübnan'daki saldırılarda 10 askeri yaralandı, Hizbullah sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail'in işgali genişlettiği ve Hizbullah'la çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde meydana gelen iki farklı saldırıda 10 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün yaşanan saldırıda 2, bugün sabah saatlerinde ise 8 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, bugün sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu birliklerinin bulunduğu bölgeye patlayıcı yüklü bir İHA'nın isabet etmesi sonucunda 2'si orta, 6'sı hafif olmak üzere 8 İsrail askerinin yaralandığı kaydedildi.

Önceki saldırının ise 12 Nisan'da meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, Hizbullah tarafından fırlatılan yüksek menzilli bir roketin patlaması sonucu 2 İsrail askerinin orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki saldırıda da yaralanan İsrail askerlerinin tıbbi müdahale için hastaneye nakledildiği belirtildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait hedeflerin insansız hava araçları ve roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Beyyada, Ayn İbil, Nakura, Adise beldeleri ile Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Askerlerine Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Askerlerine Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika
