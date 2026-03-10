Lübnan'da İsrail Saldırıları: 28 Ölüm, 80 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika

Lübnan'da İsrail Saldırıları: 28 Ölüm, 80 Yaralı

10.03.2026 02:14
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 28 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Lübnan'da İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Numeyriye beldesini hedef alan İsrail hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Numeyriye beldesinin yakınlarındaki Şukin beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, güneydeki Bint Cubeyl bölgesinde yer alan Beyt Yahun ile Tibnin beldeleri arasındaki yolda iki motosikleti hedef alan İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında Suriye uyruklu 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Et-Tiyre beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, İsrail'in topçu saldırısı Nebatiye el-Fevka beldesinin çevresini vurdu.

İsrail ordusunun Ayta eş-Şab, Ramyah ve Hanin beldelerini de hedef aldığı, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesi yakınlarında bir aracı vurduğu aktarıldı. Şihabiye beldesindeki saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sayda bölgesindeki Kevseriyet er-Riz beldesine yönelik saldırıda 15 Suriyeli işçinin yaralandığı, Bekaa Vadisi'ndeki Yunin beldesinin de hava saldırısına uğradığı bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan el-Bire beldesindeki boş araziye bir İHA düştüğü kaydedildi.

Güneydeki Akbiye bölgesinde El-Karz el-Hasan kurumuna ait bir binanın hedef alındığı saldırıların yanı sıra, güneydeki Tayr Debba ve Cuveyya beldelerine düzenlenen saldırılarda 16 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'ın finans altyapısına yönelik uyarıların ardından Beyrut'ta yapılan yeni saldırı dalgasının bölgede büyük bir göçe neden olduğu ifade edildi.

Saldırılarda Sefir, Hare Hureyk, Ayn es-Sekke, Burc el-Beracine, el-Mureyice ve Havalimanı Yolu'ndaki El-Karz el-Hasan şubelerinin hedef alındığı, Hadi Nasrullah Otoyolu'ndaki binalarda ve Amerikan Mahallesi'nde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

Lübnan Kızılhaçından yapılan açıklamada, güneydeki Mecdel Zun beldesinde yaralılara müdahale eden 2 sağlık görevlisinin İsrail bombardımanında yaralandığı duyuruldu.

Kızılhaçtan yapılan açıklamada, UNIFIL ile koordinasyon halinde yaralılara ulaşmak için harekete geçen sağlık ekiplerinin bölgeye düzenlenen ikinci saldırıdan etkilendiği, yaralanan 2 sağlık görevlisinin Sur'daki Cebel Amil Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

