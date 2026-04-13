Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 2.089'a Yükseldi

13.04.2026 17:50
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 2.089'a, yaralı sayısı ise 6.762'ye ulaştı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 2 bin 89'a yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 89'a, yaralı sayısı ise 6 bin 762'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 166'ının çocuk, 252'sinin kadın olduğu belirtildiği haberde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 88'e, yaralananların sayısının ise 195'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 101 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

