Lübnan'da İsrail Saldırıları ve UNIFIL Görüşmeleri - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları ve UNIFIL Görüşmeleri

Lübnan\'da İsrail Saldırıları ve UNIFIL Görüşmeleri
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Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırıları ve UNIFIL sonrası dönemi Genelkurmay Başkanıyla ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rodolphe Heykel ile İsrail'in ülkenin güneyine saldırıları ile Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) sonrası dönemi ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Genelkurmay Başkanı Heykel'i kabul etti.

Görüşmede İsrail'in saldırıları ile yıl sonunda Lübnan'ın güneyindeki görev süresi dolacak UNIFIL sonrası dönemin hazırlıkları ele alındı.

Ülkenin içinde bulunduğu güvenlik durumlarının masaya yatırıldığı görüşmede, Genelkurmay Başkanı Heykel, 24-26 Ağustos'ta İtalya'ya yaptığı resmi ziyaret hakkında da Cumhurbaşkanı Avn'ı bilgilendirdi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan 20 Ağustos'a kadar düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırıları ve UNIFIL Görüşmeleri - Son Dakika

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