Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 634'e Yükseldi

11.03.2026 20:14
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 634'e, yaralı sayısı 1586'ya ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 artarak 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yer aldığı Lübnan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komitesiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine şu ana kadar 816 bin 700 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Açılan 580 barınma merkezine yaklaşık 125 bin 800 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

