Lübnan'da Kaçırma Olayı: Başbakan BMGK'ya Şikayet Etti

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bir Lübnan vatandaşının ülkenin kuzeyine denizden çıkarma yapılarak kaçırılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma talimatı verdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.

UNIFIL komutanlarının Mikati'ye, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın yürütüldüğü ve ordu ile koordinasyon kurulduğu bilgisini verdiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerekliliğini vurgulayan Mikati'nin, Dışişleri Bakanı Buhabib'den konuyla ilgili BMGK'ya acil şikayette bulunmasını istediği belirtildi.

Öte yandan, Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Emhez'in kaçırılması olayında Lübnan sahillerini korumakla görevli olan UNIFIL'ın sorumlu olduğunu ima etti.

Hamiye yaptığı yazılı açıklamada, bir kaptan olan Emhez'in yaşadığı yerden 100 metre uzaklıkta kaçırıldığını, güneydeki Nakura kasabasından kuzeydeki El-Arida kasabasına kadar Lübnan sahillerinin periyodik olarak UNIFIL tarafından denetlenmesi nedeniyle de olayda UNIFIL'le temasın söz konusu olduğunu öne sürdü.

UNIFIL'den yapılan açıklamada ise "UNIFIL'in herhangi bir adam kaçırma veya Lübnan egemenliğinin başka herhangi bir şekilde ihlal edilmesini kolaylaştırmakla ilgisi olmadığı" ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA dünkü haberinde, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde "kimlikleri belirlenemeyen askeri güçlerin" 1 Kasım'da denizden çıkarma yaptığı belirtilmişti.

Silahlı askeri güçlerin kıyı şeridinde yer alan Şaleyh bölgesine intikal ettiğine işaret edilen haberde, "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Lübnan medyasının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise Betrun bölgesine denizden çıkarma yapan askeri güçlerin İsrailli olduğu iddia edilmişti.