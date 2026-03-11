Lübnan'da Kitlesel Yer Değiştirme Artıyor - Son Dakika
Lübnan'da Kitlesel Yer Değiştirme Artıyor

11.03.2026 18:48
BM, Lübnan'da yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da yüz binlerce insanın evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldığını belirterek, kitlesel yer değiştirmenin hızla arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Tom Fletcher, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen " Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda bölgedeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Lübnan'daki sivillerin yaşanan çatışmalardan etkilendiğini belirten Fletcher, "Kitlesel yer değiştirme hızlanıyor ve şu anda Lübnan hükümetine kayıtlı 750 binden fazla kişi yer değiştirmeye zorlanıyor." dedi.

Fletcher, 2 Mart'tan bu yana yaklaşık 84 bin Suriyeli kökenli sivilin ve 8 binden fazla Lübnanlı'nın Suriye'ye geçtiğini söyledi.

Aylarca süren şiddetin ardından insani krizin hızla yoğunlaştığını ve kayıpların artmaya devam ettiğini kaydeden Fletcher, "2 Mart'tan bu yana 570'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 1400'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi." dedi.

Yerinden edilmiş insanların yoğun nüfuslu kentsel alanlara büyük çaplı hareketlerinin barınma kapasitesini aştığını belirten Tom Fletcher, "Bu, Lübnan, bölge ve hepimiz için büyük bir tehlike." ifadelerini kullandı.

Tom Fletcher, dünyanın uluslararası hukuktan ve insan dayanışmasından uzaklaşması halinde Lübnan'ın bundan derinden etkileneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

19:55
