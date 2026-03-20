Lübnan'da Kriz: 1 Milyon Yerinden Edildi

20.03.2026 15:06
Bakan Bayrakdarian, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Lübnan Gençlik ve Spor Bakanı Nora Bayrakdarian, İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyon kişinin yerinden edildiği Lübnan'da, kısa süre içinde bir kriz yaşamaya başladıklarını belirterek, "Yerinden edilenler için ilaçlara ve kıyafet yardımlarına ihtiyacımız var." dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir kampı ziyaret eden Bayrakdarian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerinden edilenlerin bazı temel ihtiyaçlarının sağlandığını, ancak insani yardımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bayrakdarian, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı duruma ilişkin, "Olağanüstü bir durum içindeyiz ve bu krizi çok gelişti. Her düzeyde pek çok ihtiyaç var. Yerinden edilenler için ilaçlara ve kıyafet yardımlarına ihtiyacımız var." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Bayrakdarian, "Bizim için en önemli olan şey, bu saldırıların durması ve işlerin mümkün olan en kısa sürede normale dönmesidir. Böylece halkımız normal hayatına, Lübnan da normaline geri dönebilir." diye konuştu.

Lübnanlı Bakan, "Artık savaşlara değil, diplomasiye başvurmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

