Lübnan'da Nevvaf Selam hükümeti yeniden güvenoyu aldı - Son Dakika
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Lübnan'da Nevvaf Selam hükümeti yeniden güvenoyu aldı

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Lübnan Meclisi, Başbakan Nevvaf Selam hükümetine 68 oyla yeniden güvenoyu verdi.

Lübnan Meclisi, Başbakan Nevvaf Selam hükümetine 68 oyla yeniden güvenoyu verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, güven tazeleyen hükümete 12 milletvekili güvenoyu vermezken 2 milletvekili çekimser kaldı.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" milletvekilleri ise güven oylaması öncesinde Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Oylama, hükümetin çalışmalarının iki gün boyunca ele alındığı oturumların ardından yapıldı.

Başbakan Selam, oylama öncesindeki konuşmasında, İsrail ile müzakerelerde kullanılan "üçlü çerçevenin" hukuki anlamda bir anlaşma olmadığını, siyasi bir müzakere çerçevesi niteliği taşıdığını söyledi.

Söz konusu çerçevenin İsrail'in aşamalı olarak Lübnan'dan çekilmesini ve devletin ülke topraklarının tamamında egemenliğini tesis etmesini öngördüğünü belirten Selam, İsrail saldırılarının henüz durmadığını ve çekilmenin tamamlanmadığını kaydetti.

Selam, "İsrail henüz Lübnan topraklarının tamamından çekilmedi, çok sayıda esirimiz hala tutuluyor ve halkımızın önemli bir bölümü kasaba ve köylerine dönemiyor. Ancak müzakereler henüz sona ermedi." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın müzakere masasındaki konumunun devletin arkasında kenetlenilmesi, ulusal birliğin güçlendirilmesi, ordunun görevlerini yerine getirebilmesinin sağlanması ve devlet otoritesinin ülke topraklarının tamamına yayılmasıyla güçleneceğini vurgulayan Selam, "Aynı ülkede yaşayan ayrı halklar değiliz. Tek bir devlette, tek bir ordunun koruduğu tek bir halk olmak istiyoruz." dedi.

Selam, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesine ilişkin kaygıların da haklı olduğunu belirterek hükümetin, sonrasında Lübnan'ın güneyinde orduya eşlik edecek ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacak etkili bir uluslararası varlığın sürmesi için ortaklarıyla çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA
LübnanGüncelSon Dakika

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