Lübnan'da Okullar Barınma Merkezi Oluyor - Son Dakika
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Lübnan'da Okullar Barınma Merkezi Oluyor

İsrail saldırıları sonrası Lübnan, güneydeki okulları barınma merkezi olarak açma kararı aldı.

23.09.2024 17:22
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine 8 Ekim 2023'ten bu yana "en şiddetli saldırılarını" düzenlemesinin ardından Lübnan makamları, ülkenin güneyindeki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesi kararı aldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki büyük ölçekli yerinden edilmelere değinildi.

Mevlevi'nin, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde geniş çaplı yerinden edilmelerle ilgili valilere işbirliği yapma talimatı verdiği aktarıldı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle acil toplantı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, barınma merkezi olarak açılmasına karar verilen okulların isimleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Lübnan vatandaşlarının güvenliği göz önüne alınarak, aşağıdaki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezi olarak açılmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, bu sabah iki ayrı saldırıda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeyi bombalamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in bu sabahki saldırılarında 182 kişi hayatını kaybetti, 727 kişi yaralandı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bölgelerde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırısının ardından, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve güneydeki bölgelerden binlerce Lübnanlının yaşadıkları yerlerden Sayda kentine doğru göç ettikleri gözlemlenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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