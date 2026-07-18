Lübnan'da Patlama: 1 Asker Öldü, 2 Yaralı

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesinde askeri bir aracın yakınında meydana gelen şüpheli cisim patlamasında 1 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mansuri beldesinde orduya ait bir aracın bulunduğu sırada şüpheli bir cismin patladığı, olayda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, patlayan şüpheli cismin niteliğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Olay, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde meydana geldi.

Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda 26 Haziran 2026'da imzalanan çerçeve anlaşması, İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngörüyor.

Anlaşmada çekilme sürecinin, henüz belirlenmeyen iki pilot bölgede uygulanacak modelle başlatılması planlanırken, sürece ilişkin takvim yer almıyor.

Anlaşma ayrıca, İsrail'in çekildiği bölgelerde güvenlik sorumluluğunun tamamen Lübnan ordusuna devredilmesini ve "Hizbullah'a işaret ederek" silahlı grupların, silahsızlandırılmasını içeriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 324 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 224 kişi yaralandı, 1 milyondan fazla kişi ise yerinden oldu.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri onlarca yıldır, bazı bölgeleri ise Ekim 2023-Kasım 2024 dönemindeki savaşın ardından işgal altında tutuyor.