Lübnan'da Sağlık Hizmetlerine 190 Saldırı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da Sağlık Hizmetlerine 190 Saldırı Gerçekleşti

02.06.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Lübnan'da son 3 ayda sağlık hizmetlerine yönelik 190 saldırının gerçekleştiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Lübnan'da son 3 ayda sağlık hizmetlerine yönelik 190 saldırıyı doğruladıklarını bildirdi.

Abubakar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıların başladığı 2 Mart'a atıfta bulunan Abubakar, çatışmaların tırmandığı söz konusu tarihten bu yana 3 bin 400'den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin 400 kişi yaralandığını belirtti.

Abubakar, bunun, Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana Lübnan için en ölümcül sürecin olduğunu kaydetti.

Çatışmalardan kaçan yaklaşık 130 bin kişinin sığınaklarda yaşadığını söyleyen Abubakar, "Beyrut'un güney banliyölerinin bazı bölgeleri için verilen son tahliye emirlerinden sonra bu sayı artabilir. Burası, yüz binlerce sivilin yaşadığı yoğun nüfuslu bir kentsel bölge." dedi.

DSÖ'nün sadece 3 ay içinde sağlık hizmetlerine yönelik 190 saldırıyı doğruladığına dikkati çeken Abubakar, bu saldırılarda 128 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 332 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Abubakar, bu saldırıların, ölüm ve sakatlığa neden olmasının yanı sıra insanları en çok ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığını vurguladı.

"Özellikle ülkenin güneyinde temel hizmetlere erişim kritik derecede kısıtlı"

Ülke genelinde 17 hastanenin kısmen hasar gördüğünü belirten Abubakar, 3 hastane ile 42 sağlık ocağının ise kapalı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Abubakar, "Özellikle ülkenin güneyinde temel hizmetlere erişim kritik derecede kısıtlı. Hastalar, sevk merkezlerine ulaşmak için 48 saate kadar gecikmeler yaşıyor. DSÖ, sığınaklarda ve ev sahibi topluluklarda bulaşıcı hastalıkları izliyor. Son bir haftada ishal hastalıklarında artış eğilimi gözlemlemiş olsak da henüz acil durum eşiği aşılmadı." ifadelerini kullandı.

İhtiyaçların, verilen yanıttan daha hızlı arttığını vurgulayan Abubakar, temel sağlık hizmetlerinin devamlılığını ve herkese ulaşılabilirliğini sağlamak için sürekli finansmana ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Abubakar, "Hastaların gecikmeden bakıma ulaşabilmeleri için güvenli ve engelsiz erişime ihtiyacımız var. Saldırıların durması ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması gerekiyor." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu son olarak Litani Nehri'nin kuzeyine girerek Şakif Kalesi ile Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıklarken Sur kenti ve çok sayıda beldeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 269 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini sürdürürken Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Sağlık Hizmetlerine 190 Saldırı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:48:47. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da Sağlık Hizmetlerine 190 Saldırı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.