Lübnan'da Saldırılarda Ölü Sayısı 4,301'e Yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da Saldırılarda Ölü Sayısı 4,301'e Yükseldi

03.07.2026 18:38
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 4,301, yaralı sayısı ise 12,199 oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 301'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 4 bin 301'e yükseldi, 12 bin 199 kişi yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 298 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, ülkenin güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine 2 ses bombası attı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Saldırılarda Ölü Sayısı 4,301'e Yükseldi - Son Dakika

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