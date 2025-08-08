Lübnan'da Silah Kontrolüne Karşı Protestolar

Lübnan'da Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri, hükümetin ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı protesto gösterilerine üçüncü gününde de devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı cuma günü de protestolara devam etti.

Ülkenin güneyindeki Gaziyye beldesi ile Nebatiye kenti ve çevresindeki beldelerde göstericiler, cadde ve sokaklarda Hizbullah lehine sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Yüzlerce araç ve motosikletin yer aldığı gösteride, hükümetin silahların toplanması kararına tepki gösterildi.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu 7 Ağustos'ta, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Enformasyon Bakan Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.