Lübnan'da Silahların Devlet Tekelinde Toplanması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan'da Silahların Devlet Tekelinde Toplanması

07.08.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkili Barrack, Lübnan hükümetinin silahların devlet tekelinde toplanma kararını övdü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan hükümetinin ülkedeki silahların devlet tekelinde toplanması yönündeki kararını "tarihi ve cesurca" olarak niteledi.

Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'ı Bakanlar Kurulu'nda alınan karar dolayısıyla tebrik etti.

Alınan kararın Kasım 2024'te İsrail'le yapılan Ateşkes Anlaşması'nı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını, Taif Anlaşması'nı tam olarak uygulama yönünde tarihi, cesur ve doğru bir karar olduğunu belirtti.

Barrack, "Bu haftaki Bakanlar Kurulu kararları, nihayet Lübnan için 'Tek Millet, Tek Ordu' çözümünü hayata geçirmiştir. Lübnan halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yaptığı bir diğer X paylaşımında ise "Verilen sözler tutuldu." ifadesine yer veren Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yönetimim, Lübnan'ın ekonomik kalkınma ve komşularıyla barış içinde bir gelecek kurmasına yardımcı olmaya hazır… Lübnan'da, Hizbullah teröristlerinin pençesinden kurtulmuş bir gelecek için yeni bir şans var." şeklindeki sözlerine işaret etti.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio'nun da "Lübnan'daki hedeflerinin, Hizbullah'la mücadele edebilecek ve onu silahsızlandırabilecek güçlü bir Lübnan devleti oluşturmak" olduğu şeklindeki sözlerine atıfta bulundu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah ise Başbakan Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

Lübnan'da bu akşam toplanan Bakanlar Kurulu, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Enformasyon Bakan Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Ankara, Lübnan, Suriye, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Silahların Devlet Tekelinde Toplanması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı

21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
08:52
Altın güne yükselişe başladı İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın güne yükselişe başladı! İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
08:50
United Airlines’ta sistem arızası krizi Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
United Airlines'ta sistem arızası krizi! Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
08:43
Jose Mourinho’dan basın toplantısına damga vuran hareket
Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
08:38
Seda Bakan’dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
08:35
Kimse beklemiyordu İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:28
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
08:19
450 yıllık mucize Dünyada sadece Kemah’ta var, 2 bin ton üretilecek
450 yıllık mucize! Dünyada sadece Kemah'ta var, 2 bin ton üretilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 23:02:10. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da Silahların Devlet Tekelinde Toplanması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.