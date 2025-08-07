Lübnan'da Silahların Devlette Toplanma Hedefi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülke genelindeki tüm silahların yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik hedefin "tüm zorluk ve engellere rağmen" gerçekleştirileceğini söyledi.

Al Arabiya televizyonunun sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Avn, Bakanlar Kurulunun gerçekleştireceği oturumda, silahların devletin tekelinde toplanması konusuna ilişkin kararların tamamlanacağını belirtti.

Söz konusu hedef doğrultusunda kendisinin Cumhurbaşkanlığı yemin konuşmasında ve Bakanlar Kurulu programında yer alan maddelerin hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını belirten Avn, sürecin "tüm hızıyla" devam ettiğini ifade etti.

"Tüm zorluk ve engellere rağmen silahlar yalnızca devletin elinde toplanacak" diyen Avn, silahların yalnızca devletin elinde toplanması yönündeki hedefe ilişkin temel yol haritasının, Lübnan ordusunun hazırlayacağı kapsamlı planla belirleneceğini vurguladı.

Avn ayrıca, "ABD tarafından sunulan çözüm planının hayata geçirilmesinin, Suriye ve İsrail'in onayının yanı sıra, ABD ile Fransa'nın da garanti vermesini gerektirdiğini" belirtti.

Silahların yalnızca devletin elinde toplanması hedefinin, "Lübnan'ın haklarını ve egemenliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğini" vurgulayan Avn, bu sürecin ülkenin çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünü dile getirdi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah da Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.