Gerçek adı Yusuf Aktaş olan şarkıcı Reynmen, evinde yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Ünlü isim, sevmek istediği bir kedinin saldırısına uğrayarak çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kedinin saldırısının ardından vücudunda çeşitli yaralar oluşan Reynmen, yaşadığı olayın izlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kan bulaşan tişörtünün fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, saldırı sırasında ciddi darbeler aldığını ifade etti.
Yaşadığı olayın ardından sağlık kontrolünden geçen Reynmen, olası enfeksiyon riskine karşı tedbir amacıyla aşı yaptırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Reynmen › Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu - Son Dakika
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