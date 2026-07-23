Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu - Son Dakika
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Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu
23.07.2026 13:05
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Ünlü şarkıcı Reynmen, evinde sevmek istediği kedinin saldırısına uğrayarak çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlı tişörtünü sosyal medya hesabından paylaşan Reynmen, sağlık kontrolünden geçtiğini ve olası enfeksiyon riskine karşı tedbir amacıyla aşı yaptırdığını açıkladı.

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan şarkıcı Reynmen, evinde yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Ünlü isim, sevmek istediği bir kedinin saldırısına uğrayarak çeşitli yerlerinden yaralandı.

KANLI TİŞÖRTÜNÜ PAYLAŞTI

Kedinin saldırısının ardından vücudunda çeşitli yaralar oluşan Reynmen, yaşadığı olayın izlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kan bulaşan tişörtünün fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, saldırı sırasında ciddi darbeler aldığını ifade etti.

Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

TEDBİR AMAÇLI AŞI YAPTIRDI

Yaşadığı olayın ardından sağlık kontrolünden geçen Reynmen, olası enfeksiyon riskine karşı tedbir amacıyla aşı yaptırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

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Son Dakika Reynmen Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Kedinin patisine sağlık 1 0 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Nasıl sevmek istemiş ki kedi onu bu hale getirmiş? 1 0 Yanıtla
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