İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade - Son Dakika
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İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

İşte Fatih Portakal\'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
23.07.2026 12:57
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Ünlü gazeteci Fatih Portakal, Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Portakal, ifadesinde “Bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Sorumluluk duygusu hissediyorum. Özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Fatih Portakal, deprem döneminde Ahbap Derneğine yardım yapılması yönünde yayınlar gerçekleştirdiğini kabul etti. Haluk Levent hakkında geçmişten gelen “karşılıksız çek” duyumlarını bildiğini ancak araştırmadığını anlatan Portakal, bağışların nasıl kullanıldığını denetleme ihtiyacı duymadığını belirterek özeleştiri yaptı. “Bu konuda kendime de kızgınım”, “Geldiğimiz aşamada pişmanım” ve “Özür dilemeye hazırım” diyen Portakal, soruşturma konusu para hareketlerini öğrenince sorumluluk hissettiğini söyledi.

AHBAP’A YÖNLENDİRDİ, SAVCILIKTA PİŞMANLIĞINI ANLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 sayılı “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında gazeteci ve sunucu Fatih Portakal’ın ifadesine başvuruldu. Savcılıkta, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı yayınlar ve yardım çağrıları sorulan Portakal, Ahbap Derneğine bağış yapılabileceğini söylediğini kabul etti. Bununla birlikte yayınlarında AFAD ve Kızılay tarafından açıklanan ihtiyaç listelerine de yer verdiğini savundu.

Portakal, amacının yardım yapmak isteyenlerle depremzedeler arasında köprü kurmak olduğunu öne sürerken, Ahbap Derneğinin faaliyetlerini ve toplanan bağışların akıbetini denetlemediğini açıkça ifade etti.

İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

OLUMSUZ DUYUMLARI DUYMUŞ AMA ARAŞTIRMAMIŞ

Fatih Portakal’ın ifadesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Haluk Levent hakkında geçmişte bazı olumsuz duyumlar aldığını söylemesi oldu. Uzun yıllardır medya sektöründe bulunduğunu belirten Portakal, Haluk Levent hakkında “karşılıksız çek” konusunda birtakım duyumlara sahip olduğunu ancak bu iddiaları ayrıntılı biçimde araştırmadığını anlattı.

Portakal, buna rağmen deprem döneminde Ahbap Derneği lehine açıklamalarda bulunmasını, derneğin kamuoyundaki olumlu algısıyla ve Haluk Levent’in o dönemde güvenilir görülen isimlerden biri olmasıyla açıkladı.

“PARALARIN NEREYE HARCANDIĞINI BİLMİYORDUM”

Ahbap Derneği lehine yaptığı açıklamalar sırasında toplanan bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin somut bilgisinin bulunmadığını söyleyen Portakal, o dönem bu harcamaları denetleme ihtiyacı da duymadığını kabul etti. 

Portakal, ifadesinde şu sözleri kullandı: “Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım.”

İnsanları ve kurumları sorgulamaya yönelten bir gazeteci olduğunu söyleyen Portakal, Ahbap konusunda aynı sorgulayıcı tutumu göstermediğini belirterek kendisine tepki gösterdi: “Bu konuda kendime de kızgınım. Zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım.”

“BU DERECE GÜVENDİĞİM İÇİN PİŞMANIM”

Portakal, deprem döneminde Ahbap Derneğine duyduğu güven nedeniyle yaptığı yayınlardan bugün pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ahbap lehine açıklamalarda bulunurken bağışların büyüklüğünü ve kullanım şeklini sorgulamadığını söyleyen Portakal, şu özeleştiriyi yaptı: “Bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım.”

[12:53 PM]Toplanan yardım miktarının büyüklüğü dikkate alındığında Haluk Levent’ten hesap vermesini isteyebileceğini belirten Portakal, bunu yapmadığını kabul etti: “Bu şahsa topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım.”

“SORUMLULUK DUYGUSU HİSSEDİYORUM”

Soruşturma kapsamında toplanan yardımların hangi alanlarda kullanıldığına ilişkin iddiaları öğrendiğini belirten Portakal, yaşananlardan dolayı sorumluluk hissettiğini söyledi. 

Portakal, savcılık ifadesinde şunları kaydetti: “Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği hâliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum.”

“ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM”

Fatih Portakal, Ahbap’a güven duyulmasına katkı sağlayan açıklamalarından dolayı özür dilemeye hazır olduğunu da ifade etti. Portakal, pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi: “Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım.”

Pişmanlık ve özür açıklamalarını daha önce kaleme aldığı “Kime Güvenmek” başlıklı yazıda da dile getirdiğini belirten Portakal, Ahbap Derneğine kişisel olarak bağış yapmadığını savundu.

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’la ticari veya kişisel yakınlığının bulunmadığını anlatan Portakal, bu kişilerden herhangi bir menfaat elde etmediğini ileri sürdü.

AHBAP’A BAĞIŞ YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

Portakal, yayınlarında Ahbap Derneğini öne çıkarmasına rağmen kendisinin derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını ifade etti. Yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyleyen Portakal, Haluk Levent’le yüz yüze hiç görüşmediğini, geçmişte yalnızca birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirmiş olabileceğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade ve delillerin incelenmesine devam ediliyor.

Fatih Portakal, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Gökhan TÜRKOĞLU Gökhan TÜRKOĞLU:
    Rahmetli Müslüm BABA ah baba... son pişmanlık neye yarar.. herşeyin bedeli var.... 12 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    tabi araştırma ihtiyacı duymadım.çünkü ideolojik olarak aynı olunca. 11 0 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Yani çok doğru söylediniz, bu her cenah için geçerli, hepimize ders olabilecek bir durum. 0 0
  • Diyego Can Diyego Can:
    sıkıştı 8 1 Yanıtla
  • Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    at yalanı…… inananı derler ya 6 1 Yanıtla
  • Hüseyin Oğuz Çakır Hüseyin Oğuz Çakır:
    bu ifadeler ne çabuk sizlerin eline düşüyor ? 1 4 Yanıtla
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