ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

24.07.2026 06:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'a yönelik saldırılarının 13'üncü gecesinde askeri komuta merkezleri, İHA depoları ve kıyı gözetleme noktalarını hedef aldı. İran basını, nükleer tesisin bulunduğu Hondab dahil birçok kentte patlamalar yaşandığını, Ahvaz yakınlarındaki saldırılarda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu ve bölgede 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 13'üncü gecesinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik operasyonlarda komuta merkezleri, insansız hava aracı depoları, haberleşme ağları, kıyı gözetleme noktaları ve deniz unsurlarının hedef alındığı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN OPERASYON MESAJI

CENTCOM, operasyonların temel amacının Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehditleri azaltmak olduğunu bildirdi. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğu ve ABD ordusunun desteğiyle geçişlerin sürdüğü vurgulandı. Ayrıca bölgede 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı ifade edildi.

NÜKLEER TESİSİN BULUNDUĞU BÖLGE VURULDU

İran devlet medyası, Hondab, Hürremabad, Taft, Şirkuh, Anarak, Borucerd ve Konarak'ta şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Devrim Muhafızları'na yakın Fars Haber Ajansı ise ABD füzelerinin Markazi eyaletindeki Hondab yakınlarını hedef aldığını duyurdu.

Hondab'da İran'ın önemli ağır su üretim tesisi ile nükleer kompleksinin bulunması dikkat çekti. Aynı kaynaklar Hürremabad'ın güneyinde de patlama meydana geldiğini bildirirken, Tasnim Haber Ajansı diğer kentlerde de eş zamanlı patlamalar yaşandığını aktardı.

DOĞU TAHRAN'DA HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

İran'ın resmi haber ajansı Mehr, saldırılar sırasında doğu Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı ise Huzistan eyalet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ahvaz yakınlarındaki ABD füze saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Uluslararası basına göre ABD'nin 13 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılar, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki deniz ticaretini güvence altına alma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki krizin "kontrolden çıkma noktasına geldiği" uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma
Gazeteciye restoranda kanlı infaz Kahvaltı yaparken öldürdüler Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu’nun ölümünde Enver Altaylı’nın parmağı var Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Bali’de akılalmaz vurgun Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı
Dünya Trump’ı değil, arkasındaki genci konuşuyor Fena trolledi Dünya Trump'ı değil, arkasındaki genci konuşuyor! Fena trolledi
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Ankara’daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

06:32
Özel’in planı ortaya çıktı Bugün video mesajla istifasını açıklayacak
Özel'in planı ortaya çıktı! Bugün video mesajla istifasını açıklayacak
02:54
Trump’ın yeni kararı Tahran’ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
Trump'ın yeni kararı Tahran'ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır
01:15
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
00:48
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
23:15
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 07:14:18. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.