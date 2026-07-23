Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı - Son Dakika
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Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı

Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada\'yı geriden gelerek yıktı
23.07.2026 13:00
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çok büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvada yarı finale yükseldi.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları zorlu rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. 

Bu sonuçla ay-yıldızlılar dev turnuvada adını yarı finale yazdırmayı başardı.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set sonucu: Türkiye 22-25 Kanada

2. Set sonucu: Türkiye 25-21 Kanada

3. Set sonucu: Türkiye 25-21 Kanada

4. Set sonucu: Türkiye 25-17 Kanada

Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı

GÖZLER ÇİN-ABD MAÇINDA

Kanada'yı eleyen Ay yıldızlılar, Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI 2018 - 2025 YILLARI VNL FİNALLERİ DERECELERİ

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

Filenin Sultanları, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Haydi sultanlar 0 0 Yanıtla
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